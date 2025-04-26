Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас. Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии", — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, в крупнейшем торговом порту Ирана Шахид-Раджаи в субботу, 26 апреля, произошел мощный взрыв. По данным иранского гостелевидения, число пострадавших продолжает расти и уже превысило 700 человек. Как сообщается, погибли как минимум пять человек, еще сотни получили различные травмы и были доставлены в больницы. По предварительным данным, эпицентром взрыва стал склад топлива. Ударной волной повреждены здания на расстоянии нескольких километров.