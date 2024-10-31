  • 31 Октября, 20:07
  • BAIGENEWS

Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Испании

Сегодня, 18:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
121
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"В этой трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Самое читаемое

Наверх