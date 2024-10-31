Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Испании
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
121Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В этой трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.