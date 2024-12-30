Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чой Сан Моку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муан.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.