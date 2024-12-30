Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Кореи
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в крушении самолёта.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
158Фото: akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чой Сан Моку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муан.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
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