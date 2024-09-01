Токаев направил телеграмму президенту Словацкой Республики

Касым-Жомарт Токаев поздравил президенту Словацкой Республики Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днём Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.