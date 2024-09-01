Токаев направил телеграмму президенту Словацкой Республики
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
115Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президенту Словацкой Республики Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днём Конституции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В своей телеграмме Глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.
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