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Токаев направил телеграмму с поздравлениями Королю Бахрейна

Сегодня, 12:00
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Акорда Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн – Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz.

В своей телеграмме Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны – благополучия и процветания.

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