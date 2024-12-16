Токаев направил телеграмму с поздравлениями Королю Бахрейна
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
81Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником Королевства Бахрейн – Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz.
В своей телеграмме Глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны – благополучия и процветания.
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