Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана
Вчера, 20:08
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Вчера, 20:08Вчера, 20:08
262Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана. Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.
Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу – мира и благополучия.
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