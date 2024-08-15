Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана. Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу – мира и благополучия.