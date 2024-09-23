Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Саудовская Аравия

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем, передаёт BaigeNews.

Как отметил Президент в своей телеграмме, Саудовская Аравия – это государство, опирающееся на прочный политический фундамент и добившееся значительных успехов в укреплении экономики. Он также подчеркнул, что страна является одним из надежных и важных партнеров Казахстана в регионе Ближнего Востока.

Глава государства выразил уверенность, что основанное на традиционной дружбе и братстве сотрудничество будет и впредь укрепляться и развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хранителю двух святынь – Королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и Наследному принцу, Премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду успехов в их ответственных должностях, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.