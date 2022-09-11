Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов", – отмечается в телеграмме.

В завершение лидер Казахстана пожелал Королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам – счастья и процветания.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет. Новым королём стал сын Елизаветы — Чарльз, который взял себе тронное имя Карл III. В субботу этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, после чего Карл III был официально провозглашён монархом.