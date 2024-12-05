Токаев направил поздравительную телеграмму королю Таиланда
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
99Фото: akorda.kz
Пятого декабря Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником, передаёт BaigeNews.kz.
"В телеграмме Президента Казахстана подчеркнуты значительные успехи Таиланда в социально-экономическом развитии и на международной арене", - говорится в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность дальнейшему углублению сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге.
Напомним, ранее Токаев поздравил президента и народ Лаоса с Днём независимости.