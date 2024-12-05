Токаев направил поздравительную телеграмму королю Таиланда

Пятого декабря Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна с Национальным праздником, передаёт BaigeNews.kz.

"В телеграмме Президента Казахстана подчеркнуты значительные успехи Таиланда в социально-экономическом развитии и на международной арене", - говорится в поздравлении.