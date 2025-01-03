В интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об отношениях Казастана и Китая. BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из беседы.

– Еще одним знаковым событием прошедшего года стал государственный визит в Казахстан Председателя КНР Си Цзиньпина. Каковы главные результаты состоявшихся переговоров? В СМИ заявлялось, что Вы и Председатель Си поставили перед правительствами двух стран задачу удвоить объемы взаимной торговли. Достижима ли эта цель?

– Надо сказать, Председатель Си Цзиньпин хорошо знает нашу страну, тепло относится к казахскому народу. Мы вдвоем в дружеской обстановке обсудили все вопросы двусторонних связей, региональной и международной ситуации. Каких-либо разногласий нет. Для Китая Казахстан – крайне важный стратегический партнер. Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер, по сути, достигло уровня вечного стратегического партнерства. Это, безусловно, соответствует интересам Казахстана.

Во время государственного визита в Казахстан Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость. Это крайне важное заявление.

В 2023 году между Казахстаном и Китаем установлен взаимный безвизовый режим, что оказало положительное влияние на расширение торговых связей, сближение двух народов. Казахстанские граждане получили возможность по-новому взглянуть на Китай, воочию убедиться в том, что эта страна превратилась в технологическую державу, при этом ее граждане проявляют дружеское отношение к нашим соотечественникам.

Дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии. Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима.

Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие Председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия – КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами.