Указом Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд граждан отмечен государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz.

В числе награжденных 4 ветерана труда, 19 рабочих и сотрудников предприятий, 14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки, 6 руководителей предприятий, 3 представителя общественных объединений, 7 государственных служащих, 6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.