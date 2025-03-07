Токаев накануне 8 Марта наградил казахстанок
Сегодня, 07:58
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Сегодня, 07:58Сегодня, 07:58
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Указом Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд граждан отмечен государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz.
В числе награжденных 4 ветерана труда, 19 рабочих и сотрудников предприятий, 14 работников сфер здравоохранения, образования, культуры и науки, 6 руководителей предприятий, 3 представителя общественных объединений, 7 государственных служащих, 6 сотрудников правоохранительных, специальных и надзорных органов и военнослужащих.