Токаев наградил участвующих в организации V Всемирных игр кочевников
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
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Указом Президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований.
В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 гражданин, ордена "Құрмет" удостоены 7 человек. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 85 граждан, медалью "Шапағат" – 5.
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