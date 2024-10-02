Токаев наградил участвующих в организации V Всемирных игр кочевников

Указом Президента Республики Казахстан государственными наградами отмечены призеры V Всемирных игр кочевников, прошедших в Астане, их тренеры, а также лица, внесшие особый вклад в организацию и проведение соревнований.

В частности, кавалером ордена "Парасат" стал 1 гражданин, ордена "Құрмет" удостоены 7 человек. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 85 граждан, медалью "Шапағат" – 5.