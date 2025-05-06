Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил То Лама орденом "Достық" I степени, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни. Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил Первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Этот визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера.

"Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим. Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам сегодняшних переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы. Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан – орден "Достық" I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом", – сказал Глава нашего государства.

То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.