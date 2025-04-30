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Токаев наградил Тлеухана Кабдрахманова орденом "Достық" І степени

Сегодня, 09:15
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Акорда Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: Акорда

Указом Главы государства за большой вклад в осуществление внешней политики Республики Казахстан, установление и развитие дружественных отношений с зарубежными странами орденом "Достық" І степени награжден государственный деятель, ветеран дипломатической службы Тлеухан Кабдрахманов, передаёт BaigeNews.kz.

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