Токаев наградил сотрудников правоохранительных органов в Мангистауской области
Группа офицеров и сержантов награждена орденом "Айбын" II степени, а также медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін".
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В ходе поездки в Мангистаускую область Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как Президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу", – сказал Президент.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом "Айбын" II степени, а также медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін".
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