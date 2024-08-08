Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Шавката Мирзиёева орденом "Алтын Қыран", передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. Стороны указали на перспективы развития двусторонних отношений.

По его итогам Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

"В нашей стране Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран. Помня об этом, решил наградить Шавката Мирзиеева самой высокой наградой государства "Алтын Қыран". Это знак особо почета от всего народа", – сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.