Токаев наградил Шавката Мирзиёева орденом "Алтын Қыран"
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Шавката Мирзиёева орденом "Алтын Қыран", передаёт корреспондент BaigeNews.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. Стороны указали на перспективы развития двусторонних отношений.
По его итогам Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".
"В нашей стране Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран. Помня об этом, решил наградить Шавката Мирзиеева самой высокой наградой государства "Алтын Қыран". Это знак особо почета от всего народа", – сказал глава государства.
Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.
"Считаю эту награду высокой оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер", – отметил президент Узбекистана.
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