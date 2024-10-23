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Токаев наградил поэтов, писателей и художников премией в области литературы и искусства имени Абая

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Токаев наградил поэтов, писателей и художников премией в области литературы и искусства имени Абая Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.

Лауреатами премии стали:
 
1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов "Көкірегім көне кітап";
 
2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу "Адамның бір қызығы бала деген";
 
3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері";
 
4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".

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