Токаев наградил поэтов, писателей и художников премией в области литературы и искусства имени Абая

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.



Лауреатами премии стали:



1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов "Көкірегім көне кітап";



2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу "Адамның бір қызығы бала деген";



3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері";



4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".