Токаев наградил поэтов, писателей и художников премией в области литературы и искусства имени Абая
Сегодня, 08:30
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Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.
Лауреатами премии стали:
1. Нұржан Светқали, поэт – за книгу стихов "Көкірегім көне кітап";
2. Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писатель – за книгу "Адамның бір қызығы бала деген";
3. Бапанов Алибай Калтаевич и Бапанова Сауле Сыздыковна, авторский коллектив – за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері";
4. Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художник – за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".
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