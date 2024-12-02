Токаев наградил орденом посла Китая в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. В ходе беседы Президент подчеркнул, что Казахстан и Китай издревле связывают крепкие узы дружбы и добрососедства. По его словам, стороны продолжают углублять сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Токаев, сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер.

"Поддерживается активный политический диалог, крепнут торгово-экономические связи, осуществляются культурные обмены, увеличивается число образовательных программ и научных проектов, ведётся тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с "тремя силами зла". Кроме того, наши страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате "Центральная Азия – Китай". По словам Главы государства, отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми", - говорится в сообщении.

Посол Китая поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и подтвердил приверженность Пекина дальнейшему поступательному развитию всестороннего стратегического партнёрства.

Глава государства высоко оценил личный вклад посла Чжан Сяо в укрепление уз дружбы и добрососедства, успешное развитие казахско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Президент Казахстана в знак признания заслуг Чжан Сяо наградил его орденом "Достық" II степени.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев наградил Шавката Мирзиёева орденом "Алтын Қыран".