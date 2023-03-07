Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских

Глава государства наградил двух самоотверженных полицейских из Шымкента и Жанатаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" ІI степени награждены:

Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный управления полиции района Туран департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел.

Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

20 февраля 2023 года Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.