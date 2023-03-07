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Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских Сегодня, 15:33
293
Сегодня, 15:33
293

Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских

Глава государства наградил двух самоотверженных полицейских из Шымкента и Жанатаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом "Айбын" ІI степени награждены:

  • Арипжанов Арман Талгатович, оперуполномоченный управления полиции района Туран департамента полиции города Шымкента Министерства внутренних дел.
  • Конусов Бекен Кенесович, оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел.

20 февраля 2023 года Арман Арипжанов, рискуя собственной жизнью, обезвредил и задержал подозреваемого в разбойном нападении на оружейный магазин в городе Шымкенте.

19 февраля 2023 года Бекен Конусов проявил мужество и героизм при пресечении преступной деятельности вооруженных преступников в городе Жанатасе Жамбылской области.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:33
293
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