В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом президента группу граждан наградили за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, передаёт BaigeNews.kz.

Орденом "Парасат" наградили:

Киста Виктора Эдуардовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Кузиева Закиржана Пирмухамедовича – депутата сената;

Максилову Бакытжамал Шахановну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;

Пуссепа Геннадия Николаевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом "Достық" IІ степени наградили:

Оборон-Туар Малгожату – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;

Паппа Александра Адальбертовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;

Презента Григория Михайловича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом "Ел бірлігі" наградили:

Алиева Долкунтая Абдулхалилулы – председателя ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";

Келигова Юсупа Хасановича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ "Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах";

Киколенко Ольгу Андреевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Ташпулатова Бекпулата – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;

Хочиеву Людмилу Хисаевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;

Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского совета матерей;

Шина Бронислава Сергеевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.

Орденом "Құрмет" наградили:

Ахмедова Байрамалы Агабековича – члена РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска";

Вартересяна Эрнеста Вардовича – председателя РОО "Казахстанское армянское общество "Масис";

Дедерера Александра Федоровича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Жақып Қалқаман Хасенұлы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;

Туспекову Куралай Айткабыловну – председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;

Цехового Алексея Филипповича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;

Шека Юрия Анатольевича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.

Медалью "Шапағат" наградили:

Алибаева Раимжана Артикбаевича – главного редактора газеты "Жанубий Қозоғистон";

Джинлира Гащима Мухамедовича – члена ОО "Дунганский культурный центр "Вынхуа" Жамбылской области;

Доценко Ольгу Александровну – члена Ассамблеи народа Казахстана;

Марабаеву Анель Темирлановну – художественного руководителя ансамбля "Бірлік";

Маштакова Дмитрия Сергеевича – актёра ГККП "Государственный академический русский драматический театр имени Горького";

Нұғұманова Анастасия Юрьевна – основателя клуба по изучению казахского языка "Сөйле";

Смаилова Рамиля Руслановича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;

Спирину Ольгу Сергеевну – основателя клуба казахского языка Speaking Club;

Суворова Дмитрия Александровича – российского дипломата, популяризатора казахской культуры;

Тена Владислава Валерьевича – основателя языкового центра Lingva Ten;

Хвана Сергея Валериевича – основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;

Цой Светлану Владимировну – модельера, основателя творческого дома DaraLace;

Юнусова Равиля Александровича – руководителя представительства РОО "Ассамблея жастары" по Восточно-Казахстанской области.

Напомним, в Астане прошла XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента. Ее тема – "30 лет во имя единства и согласия".