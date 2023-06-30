Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, наградить:
орденом "Айбын" II степени
|
Байдуллаева Нурлана Кошкаровича
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–
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командира воинской части 53975 Министерства обороны
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Долдаева Дамира Талгатовича
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–
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старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел
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Садыкова Орала Жексенгалиевича
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–
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начальника отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;
орденом "Айбын" ІІΙ степени
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Баймуратова Думана Кайратовича
|
–
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водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Касымова Ильяса Ергазыевича
|
–
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командира отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Никифоренко Ивана Юрьевича
|
–
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водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Смаилова Рустама Кадыровича
|
–
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командира отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью "Ерлігі үшін"
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Акагалиева Ермека Женисулы
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–
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старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Аубакирова Талгата Жумакановича
|
–
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директора ТОО "Целинное", область Абай
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Белгибаева Бахтияра Становича
|
–
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пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича
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–
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командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Жиренова Бекболата Маратовича
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–
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командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Кенжебаева Ертая Мирамовича
|
–
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водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Кудербекова Болата Ораловича
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–
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пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Қабдулин Арман Жанатбекұлы
|
–
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командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы
|
–
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водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы
|
–
|
водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
|
Сайдулаева Гилани Умаровича
|
–
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директора ТОО "Восток лес индустрия", область Абай
|
Хурая Оркена
|
–
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водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
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Жангазинова
Талгата Агибаевича
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сержанта бригады войсковой части 28738 Министерства обороны;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
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Алексеева Алексея Владимировича
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–
|
водителя пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов
|
Лебединского Александра Петровича
|
–
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руководителя Бородулихинского авиационного отделения РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
Указ вводится в действие со дня подписания.