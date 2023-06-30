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  • Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских
BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских

Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Постановляю:

За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, наградить:

орденом "Айбын" II степени

Байдуллаева Нурлана Кошкаровича

командира воинской части 53975 Министерства обороны

Долдаева Дамира Талгатовича

старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел

Садыкова Орала Жексенгалиевича

начальника отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

 

орденом "Айбын" ІІΙ степени

Баймуратова Думана Кайратовича

водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям

Касымова Ильяса Ергазыевича

командира отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Никифоренко Ивана Юрьевича

водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Смаилова Рустама Кадыровича

командира отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

 

медалью "Ерлігі үшін"

Акагалиева Ермека Женисулы

старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям

Аубакирова Талгата Жумакановича

директора ТОО "Целинное", область Абай

Белгибаева Бахтияра Становича

пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича

командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям

Жиренова Бекболата Маратовича

командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кенжебаева Ертая  Мирамовича

водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кудербекова Болата Ораловича

пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям

 

Қабдулин Арман Жанатбекұлы

командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям

Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы

водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы

водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Сайдулаева Гилани Умаровича

директора ТОО "Восток лес индустрия", область Абай

Хурая Оркена

водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

 

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

 

Жангазинова

Талгата Агибаевича

 

сержанта бригады войсковой части 28738 Министерства обороны;

 

медалью "Ерен еңбегі үшін"

 

Алексеева Алексея Владимировича

водителя пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов

Лебединского Александра Петровича

руководителя Бородулихинского авиационного отделения РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Сегодня, 18:35
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