Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских

Акагалиева Ермека Женисулы – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям

Аубакирова Талгата Жумакановича – директора ТОО "Целинное", область Абай

Белгибаева Бахтияра Становича – пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича – командира воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям

Жиренова Бекболата Маратовича – командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кенжебаева Ертая Мирамовича – водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кудербекова Болата Ораловича – пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям

Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям

Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Сайдулаева Гилани Умаровича – директора ТОО "Восток лес индустрия", область Абай