LIVE LIVE
LIVE
  • 17 Апреля, 15:49
  • BAIGENEWS

Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық"

Глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с праздником Пасхи.

Сегодня, 14:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
111
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz.

По случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия Президент наградил орденом "Достық" I степени.

Самое читаемое

Наверх