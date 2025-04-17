Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық"
Глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с праздником Пасхи.
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
111Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz.
По случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия Президент наградил орденом "Достық" I степени.
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