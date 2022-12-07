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Токаев наградил лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз"
Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что конкурс проводится традиционно, и с 2005 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте выросла в три раза. Сейчас этот показатель составляет около 34 процентов экономики страны.
"Сегодня в этой сфере работает более 3,5 миллиона человек. Это 40 процентов трудящегося населения. Еще одно достижение: в прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности достиг рекордного уровня – 20 миллиардов долларов. До конца года будет реализовано 160 проектов на общую сумму два триллиона тенге. В результате будет создано 17 тысяч новых рабочих мест", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что в ближайшие семь лет будут предприняты усилия по устранению всех барьеров, ограничивающих предпринимательскую активность. По его словам, необходимы конкретные меры для развития бизнеса.
"Новые подходы к регулированию бизнеса. До внедрения института регулирования с чистого листа остался один год. Сегодня правительством проведена масштабная работа по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию бизнеса. Уже определено более 6,5 тысячи требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь правительству совместно с Палатой "Атамекен" следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года", – отметил Президент.
Глава государства считает, что безосновательный и избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимы. В этом направлении принимается комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса.
"В этом году свыше шести тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге. Отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введён запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет, мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий Указ подписан", – заявил Глава государства.
Президент отметил, что в Казахстане последовательно создается благоприятная среда для реальной индустриализации. В частности, принят специальный Закон "О промышленной политике", который предоставляет широкие меры поддержки производителям продукции верхних или средних переделов. Однако некоторые его законодательные нормы до сих "пробуксовывают".
"Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Крупные горно-металлургические предприятия предпочитают вывозить ресурсы, а не выпускать продукцию следующих переделов. Доступного сырья для казахстанской обрабатывающей промышленности недостаточно. Это касается производства кабельной продукции, аккумуляторов, алюминиевых изделий и других товаров высокого передела. Правительству следует рассмотреть каждое обращение и принять необходимые системные меры. Подчеркиваю, не ситуативные, а именно системные меры", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что агробизнес должен стать ещё одним локомотивом развития экономики. Он поблагодарил аграриев за успешное завершение уборочной кампании, отметив, что агробизнес является стратегически важной сферой для обеспечения продовольственной безопасности страны и снижения продовольственной инфляции.
"Государство будет и далее оказывать всестороннюю поддержку фермерам. В этом году увеличено финансирование льготного лизинга сельхозтехники на 40 миллиардов тенге. В результате, аграрии смогли дополнительно приобрести более одной тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, вдвое увеличен объём льготного кредитования посевных и уборочных работ. До 820 тысяч тонн выросли поставки льготных горюче-смазочных материалов для аграриев. С 2023 года будет запущена программа форвардного кредитования фермеров для производства овощной продукции. На эти цели будут предусмотрены средства в объеме около 100 миллиардов тенге", – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что последовательное повышение благополучия и качества жизни сельчан является одним из главных приоритетов его предвыборной платформы. В этой связи в первом квартале следующего года будет принята Концепция развития сельских территорий.
Президент также подчеркнул, что со следующего года при определении победителей конкурса "Парыз" появится дополнительный критерий – это вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Он подчеркнул, что это общий долг государства и бизнеса перед нашими гражданами.
В завершение мероприятия Глава государства торжественно наградил победителей конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз".
Победителем премии "Алтын сапа" в номинации "Лучший индустриальный проект" стало предприятие "Проммашкомплект" Павлодарской области, в номинации "Лучший инновационный проект" – Научно-производственное предприятие "Антиген" Алматинской области.
Гран-при премии "Парыз" среди субъектов малого и среднего бизнеса вручён ТОО "Шуйское-XXI" Акмолинской области, Гран-при премии "Парыз" среди субъектов крупного бизнеса присуждён "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." из Атырауской области.
Кроме этого специальная премия по лёгкости ведения бизнеса в категории "Лучший регион" вручена акимату города Шымкента, специальная премия по лёгкости ведения бизнеса в категории "Лучший район" присуждена акимату города Сатпаев.
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