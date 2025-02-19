Касым-Жомарт Токаев вручил Королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении президент отметил прочные партнёрские отношения между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством и значительный личный вклад Короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.

"Благодаря неизменной поддержке Вашего Величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих во всём мире. Народ Казахстана относится к Вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнёром, но и настоящим другом. Под Вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря Вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами", – подчеркнул президент, награждая главу Иордании.