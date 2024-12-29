Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил госнаградами казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров самолёта после авиакатастрофы близ Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области. Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау", — говорится в сообщении.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, где поручил наградить всех участников операции по спасению выживших пассажиров и ликвидации последствий крушения самолёта.