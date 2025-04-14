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Токаев наградил казахстанских миротворцев за мужество на Голанских высотах

Сегодня, 11:27
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Токаев наградил казахстанских миротворцев за мужество на Голанских высотах Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что казахстанские миротворцы отправляются на важную миссию ООН.

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