Токаев наградил казахстанских миротворцев за мужество на Голанских высотах
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее мы сообщали, что казахстанские миротворцы отправляются на важную миссию ООН.
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