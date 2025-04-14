Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении группы военнослужащих государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что казахстанские миротворцы отправляются на важную миссию ООН.