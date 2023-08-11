Токаев наградил алматинцев спасавших людей из пожара в ЖК "Аккент"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами шестерых жителей Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью "Ерлігі үшін":

Ахметханова Тлеужана Сапаргалиевича - менеджера ТОО "Expo Masters";

Гюная Шюкрю – электрика ТОО "Спарк Электромеханик";

Исмаилова Эльдара Александровича – электромеханика ТОО "Спарк Электромеханик";

Йерделена Халила – оператора автокрана ТОО "Gask Construction";

Мамедова Кенана Бабаұлы – электромеханика ТОО "Спарк Электромеханик";

Романова Вадима Анатольевича – оператора автокрана ИП "Frank-Asia", - сказано в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе произошёл 1 августа.