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Токаев наградил алматинцев спасавших людей из пожара в ЖК "Аккент"

Сегодня, 15:16
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Токаев наградил алматинцев спасавших людей из пожара в ЖК "Аккент" Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами шестерых жителей Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить медалью "Ерлігі үшін":

Ахметханова Тлеужана Сапаргалиевича - менеджера ТОО "Expo Masters"; 

Гюная Шюкрю – электрика ТОО "Спарк Электромеханик";

Исмаилова Эльдара Александровича – электромеханика ТОО "Спарк Электромеханик";

Йерделена Халила – оператора автокрана ТОО "Gask Construction";

Мамедова Кенана Бабаұлы – электромеханика ТОО "Спарк Электромеханик";

Романова Вадима Анатольевича – оператора автокрана ИП "Frank-Asia", - сказано в тексте документа. 

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе произошёл 1 августа.

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