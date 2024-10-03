Токаев начал свое выступление на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передаёт BaigeNews.
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