Токаев на вертолёте облетел Аулиекольский район, пострадавший от пожара

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Президент Казахстана на вертолёте облетел район в Костанайской области, пострадавший от лесного пожара, начавлегося второго сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"По прибытии в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев на вертолёте совершил облёт пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что сегодня президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Костанайскую область, где сейчас бушуют лесные пожары. В ходе поездки он оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

В Правительстве для граждан отметили, что сотрудники ЦОНов готовы оказать содействие гражданам в оформлении документов без перерыва на обед и вне очереди, пенсии и пособия жителям пострадавших районов выплатят уже сегодня.

"Сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции, готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН", - сообщил директор областного филиала госкорпорации Миржан Жанабаев.

Адреса отделений:

- с. Аулиеколь, ул . Ш. Жанибек Батыра.

- с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.

В Карасуском районе, где тоже есть пострадавшие, Минтруда также решает вопрос, чтобы жителям выплатить все пособия и пенсии в начале этой недели.

Гуманитарная помощь в Костанайскую область отправлена из двух районов Туркестанской области. Это продукты и вещи первой необходимости.

По данным МЧС на четвёртое сентября, площадь пожара превысила 43 тысяч гектаров при общей площади лесного хозяйства 107 257 гектаров.

В тушении пожара задействованы силы и средства 196 единиц техники, семь воздушных судов, пять пожарных поездов, 1526 человек личного состава: МЧС - 58 единиц техники, 359 человек личного состава, четыре вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Нур-Султана, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 (Караганда); МВД - 700 человек личного состава, 61 единица техники; Минобороны - 169 человек личного состава, два вертолёта с водосливными устройствами; Лесхоз - 36 единиц техники, 137 человек лесной охраны; РГКП "КазАвиаЛесохрана" - 17 человек, три единицы техники, одно воздушное судно; МИО - 38 единиц техники, 123 человек личного состава; АО "КТЖ" - 5 пожарных поездов (21 человек).

Забор воды вертолётами для водосливных устройств ведётся из естественного водоёма на расстоянии 25 километрах от места. С момента начала тушения пожара проведено 93 сбросов воды.

Проведена эвакуация 1841 человека из села Озёрное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием, на 20:00 часов в эвакомпунктах находилось 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.