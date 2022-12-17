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Токаев: "Мы всегда будем хранить память о жертвах Желтоксана"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях 1986 года. Об этом глава государства написал в Twitter, передаёт BaigeNews.kz
"Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана", — написал Касым-Жомарт Токаев.
Төл тарихымызда өшпес із қалдырған Желтоқсан оқиғасына бүгін 36 жыл толды. Сол ызғарлы күндерде халқымыз қайсар рухы мен азаттыққа деген ұмтылысын паш еткен еді. Желтоқсан қаһармандарының ерлігі мен құрбан болған боздақтардың бейнесі жұртымыздың жадында мәңгі сақталады.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 17, 2022
17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, прокатилась волна массовых протестов и против решений тогдашней коммунистической власти. По словам участников тех событий, последней каплей, перевесившей чашу народного терпения, стало решени Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахской ССР Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Участники восстания требовали назначить на должность главы республики человека, знающего особенности работы в Казахской ССР.
Утром 17 декабря 1986 года в Алма-Ате началась мирная демонстрация молодежи с протестом против принятого решения. К полудню 17 декабря на площади насчитывалось уже около пяти тысяч протестующих. Площадь оцепили силы МВД, курсанты школы милиции и пожарно-технического училища.
Вечером 17 декабря власти предприняли первую попытку разгона демонстрации, в ход пошли пожарные машины, саперные лопатки, дубинки, служебные собаки. Начались массовые беспорядки.
По официальным данным того времени, в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате погибло два человека, а после разгона демонстрации власти приступили к репрессиям.
Позже учёный-историк Манаш Козыбаев привёдет другие цифры: по неуточнённым данным погибло примерно 168 человек: 155 — демонстрантов и 13 — тех, кто их подавлял; раненны 1722 демонстранта и 772 работника правоохранительных органов; свыше 8,5 тысяч задержанных; 5324 допрошенных в прокуратуре и 850 — в КГБ; 900 подвергшихся административным судам — 900 человек; 309 отчисленных из учебных заведений; 758 исключенных из ВЛКСМ и 53 из КПСС; 319 уволенных с работы; 103 человека осужденных на срок от 1,5 до 15 лет.
К высшей мере наказания — смертной казни — был приговорен 20-летний Кайрат Рыскулбеков. Позже наказание заменили на 20 лет лишения свободы, но Рыскулбеков погиб при невыясненных обстоятельствах во время пересылки в тюрьму. В 1992 Рыскулбекова полностью реабилитировали посмертно, в 1996 ему присвоено звание "Халық Қаһарманы".
До сих пор точно неизвестно, сколько именно людей вышло на улицы 17-18 декабря, но по разным оценкам только задержанных было порядка 8,5 тысяч.
Волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана.
Историки отмечают, что декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в Союзе ССР массовых восстаний против диктата центра, позже аналогичные события произошли и в других национальных республиках Союза.
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