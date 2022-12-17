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  • Токаев: "Мы всегда будем хранить память о жертвах Желтоксана"
Центральный государственный архив Алматы Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25
128
Фото: Центральный государственный архив Алматы

Токаев: "Мы всегда будем хранить память о жертвах Желтоксана"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях 1986 года. Об этом глава государства написал в Twitter, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана", — написал Касым-Жомарт Токаев.

 

17—18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, прокатилась волна массовых протестов и против решений тогдашней коммунистической власти. По словам участников тех событий, последней каплей, перевесившей чашу народного терпения, стало решени Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахской ССР Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС. Участники восстания требовали назначить на должность главы республики человека, знающего особенности работы в Казахской ССР. 

Утром 17 декабря 1986 года в Алма-Ате началась мирная демонстрация молодежи с протестом против принятого решения. К полудню 17 декабря на площади  насчитывалось уже около пяти тысяч протестующих. Площадь оцепили силы МВД, курсанты школы милиции и пожарно-технического училища. 

Вечером 17 декабря власти предприняли первую попытку разгона демонстрации, в ход пошли пожарные машины, саперные лопатки, дубинки, служебные собаки. Начались массовые беспорядки.

По официальным данным того времени, в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате погибло два человека, а после разгона демонстрации власти приступили к репрессиям. 

Позже учёный-историк Манаш Козыбаев привёдет другие цифры:  по неуточнённым данным погибло примерно 168 человек: 155  — демонстрантов и 13  — тех, кто их подавлял; раненны 1722 демонстранта и 772 работника правоохранительных органов; свыше 8,5 тысяч задержанных; 5324 допрошенных в прокуратуре и 850 — в КГБ; 900 подвергшихся административным судам  — 900 человек; 309 отчисленных из учебных заведений; 758 исключенных из ВЛКСМ и 53 из КПСС; 319 уволенных с работы; 103 человека осужденных на срок от 1,5 до 15 лет.

К высшей мере наказания — смертной казни — был приговорен 20-летний Кайрат Рыскулбеков. Позже наказание заменили на 20 лет лишения свободы, но Рыскулбеков погиб при невыясненных обстоятельствах во время пересылки в тюрьму. В 1992 Рыскулбекова полностью реабилитировали посмертно, в 1996 ему присвоено звание "Халық Қаһарманы".

До сих пор точно неизвестно, сколько именно людей вышло на улицы 17-18 декабря, но по разным оценкам только задержанных было порядка 8,5 тысяч.

Волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана. 

Историки отмечают, что декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в Союзе ССР массовых восстаний против диктата центра, позже аналогичные события произошли и в других национальных республиках Союза.

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#День независимости #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
128
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