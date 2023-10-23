Токаев: Мы должны тщательно подготовиться к будущим угрозам здоровья

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции здравоохранения в Астане, отметил важность развития системы здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

"Как нам напомнила пандемия, медико-санитарная помощь играет роль на этапе раннего выявления пандемии и на этапе реагирования на непредвиденные проблемы. Организация общественного здравоохранения показала устойчивость быстро адаптироваться, поэтому я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех медработников и высоко оценить их вклад в борьбу человечества с коронавирусом. Исходя из этого, мы должны тщательно подготовиться к будущим угрозам здоровья. Наша система здравоохранения должна оставаться на чеку, необходимо строго поддерживать работу по раннему выявлению. И мы должны продолжать наращивать свой потенциал для реагирования на непредвиденные проблемы. За последние 10 лет Казахстан добился значительных успехов в расширении доступности к медико-санитарной помощи, в результате сегодня первичную помощь оказывает около шести тысяч организаций, в которых трудоустроены около 30 тысяч специалистов", - сказал Токаев.

Президент добавил, что всё детское население в стране охвачено профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населённом пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трёх миллионов человек взрослого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате, с 2018 года, количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в три раза. Наряду с этим активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи

Президент также обратился к молодым делегатам, участникам конференции.

"Молодежь должна оставаться здоровой. Молодежь должна активно участвовать в поддержании своего здоровья. Считаю, что это важный слоган и важное обращение. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями молодого поколения, я всегда им говорю: "Вам нужно активно заниматься спортом, вам нужно поддерживать своё здоровье", - сказал президент.

Ранее президент предложил создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи.