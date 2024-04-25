Токаев: Международный форум "Астана" в текущем году не состоится

Глава государства выступает на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



Он отметил, что сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки.

"Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что приоритетной задачей является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни.

"Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия. Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", - сказал президент страны.

По его словам, сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации. Но эта встреча необходима именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности.