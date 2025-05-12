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Токаев лично проводил Наследного принца Абу-Даби в аэропорту

Сегодня, 19:05
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Президент и Наследный принц Абу-Даби посетили "Этноаул", приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ", заехали в одну из школ Астаны.

Казахстан и ОАЭ заключили соглашения на 5 млрд долларов в ходе визита Наследного принца Абу-Даби.

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