Токаев лично проводил Наследного принца Абу-Даби в аэропорту
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
141Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее Президент и Наследный принц Абу-Даби посетили "Этноаул", приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ", заехали в одну из школ Астаны.
Казахстан и ОАЭ заключили соглашения на 5 млрд долларов в ходе визита Наследного принца Абу-Даби.
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