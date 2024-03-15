Токаев: Казахстан всегда будет выступать за историческую правду
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Наряду с укреплением национальной идентичности важно чтить память своих героев, считает президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций.
По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал, и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества", - сказал глава государства, выступая на Национальном курултае в Атырау.
В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы.
"В последние годы государством проводится системная работа по устранению "белых пятен" нашей истории, восстановлению исторической справедливости. Для объективного взгляда на прошлое большое значение имеет тщательное изучение архивных материалов. Огромный вклад в эту работу вносит проект "Қазақстандық қаһарман майдангерлер".
Вот уже три десятилетия его реализует группа исследователей под руководством Қазақстанның Еңбек Ері, депутата Мажилиса, члена Национального курултая Бактыкожи Измухамбетова. За это время подготовлено и выпущено 56 томов о судьбах и подвигах воинов-казахстанцев, 6 из которых полностью посвящены женщинам-фронтовикам", - отметил президент.
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