Токаев: Казахстан всегда будет выступать за историческую правду

Наряду с укреплением национальной идентичности важно чтить память своих героев, считает президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций.



По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал, и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества", - сказал глава государства, выступая на Национальном курултае в Атырау.

В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы.