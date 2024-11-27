Казахстан вошёл в пятёрку крупнейших торговых партнёров России

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России – Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей СМИ по итогам переговоров в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана назвал госвизит Владимира Путина в Астану историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам Токаева, Россия является одним из главных торговых партнёров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику и "несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии".

Как отметил глава государства, наша страна впервые в истории двусторонних отношений вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров России, что свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала сотрудничества.

"Убеждён, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов. Объём прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в 8,5 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием – это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на значительные успехи в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов.

"Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объёмов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране. В приоритете – раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительства автомобильной дороги в Монголию и активного использования Трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении "Север – Юг" всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран", – отметил он.

Глава нашего государства подчеркнул, что особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В этом контексте отмечена важность предстоящего открытия генерального консульства РФ в Актау.