Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью города Шымкента, подчеркнул необходимость кардинальных изменений в налоговой системе страны, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, инициированная разработка нового Налогового кодекса направлена не на ужесточение, а на упорядочение и справедливое перераспределение налоговой нагрузки.

"Мы не усиливаем налоговую политику - мы делаем её понятной, стабильной и справедливой", — заявил Глава государства.

Он отметил, что действующий кодекс за годы превратился в сложный и перегруженный документ, в котором затрудняются разобраться не только предприниматели, но и сами госслужащие. Множество льгот и специальных режимов, изначально задуманных как поддержка отдельных отраслей, обернулись инструментом уклонения от налогов и дробления бизнеса.

"Такую ситуацию мы терпеть не можем. Казахстан не должен превращаться в сплошную офшорную зону", - подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что новый Налоговый кодекс, находящийся сейчас на рассмотрении Парламента, должен установить баланс между интересами государства и бизнеса, стимулировать к добросовестной уплате налогов и сделать администрирование более простым и эффективным.

Дополнительные поступления в бюджет, по словам Токаева, позволят строить школы, больницы и другие социальные объекты, а также укрепят инвестиционную привлекательность Казахстана.

"Прозрачная налоговая система — основа сильной экономики и благополучия граждан", - отметил он, добавив в завершение:

"Ырыс ынтымақты Елге барады" — "Благополучие приходит в сплочённую страну".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование Tulip Hall в "Қызғалдақ".

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall и парк Shymkent City.