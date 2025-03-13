Глава государства принял Европейского Комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу. Приветствуя высокого представителя Европейского Союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

"Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия", – заявил Глава государства.

В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил Президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.

"Это моя первая значимая миссия в качестве Комиссара по международному партнерству. Неслучайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона", – сказал еврокомиссар.

Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата "Центральная Азия – Европейский Союз".