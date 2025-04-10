Токаев: Казахстан готов к борьбе с внешними экономическими вызовами
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильную ситуацию на мировых рынках.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что текущие мировые события могут привести к глобальному экономическому кризису. По мнению экспертов, мир находится на пороге одного из самых тяжелых экономических спадов за последние десятилетия, что вызывает нестабильность на рынках, высокую волатильность цен на сырьё и разрыв производственных и торговых цепочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Тарифные войны, которые ведутся между странами, оказывают разрушительное воздействие на мировую экономику, что неизбежно отразится на всех странах, включая Казахстан", — отметил Токаев.
Президент добавил, что несмотря на мораторий на высокие тарифы на 90 дней, рыночная ситуация остаётся крайне нестабильной.
Однако, несмотря на сложную обстановку, глава государства выразил уверенность в том, что поводов для паники нет. По его словам, Казахстан всегда преодолевал экономические трудности, фокусируясь на приоритетных направлениях развития.
"Мы продолжим выполнять все инфраструктурные проекты и запланированные работы в полном объеме. Вчера я поручил срочно разработать план действий для правительства и местных исполнительных органов, чтобы не допустить снижения темпов роста и притока инвестиций", — добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что в нынешних условиях развернется активная борьба за инвестиции и для успеха Казахстану необходимо быть в хорошей экономической форме. Важно действовать прагматично, уверенно и адаптироваться к изменениям.
"Кризисы показывают, есть ли у управленцев необходимые деловые качества, и часто создают новые возможности для роста. Это особенно важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях внешних шоков", — заключил Токаев.
Ранее президент Казахстана отметил достижения науки и обозначил ключевые направления для будущего развития.
Еще ранее Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки.
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