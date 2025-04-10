Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что текущие мировые события могут привести к глобальному экономическому кризису. По мнению экспертов, мир находится на пороге одного из самых тяжелых экономических спадов за последние десятилетия, что вызывает нестабильность на рынках, высокую волатильность цен на сырьё и разрыв производственных и торговых цепочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Тарифные войны, которые ведутся между странами, оказывают разрушительное воздействие на мировую экономику, что неизбежно отразится на всех странах, включая Казахстан", — отметил Токаев.

Президент добавил, что несмотря на мораторий на высокие тарифы на 90 дней, рыночная ситуация остаётся крайне нестабильной.

Однако, несмотря на сложную обстановку, глава государства выразил уверенность в том, что поводов для паники нет. По его словам, Казахстан всегда преодолевал экономические трудности, фокусируясь на приоритетных направлениях развития.

"Мы продолжим выполнять все инфраструктурные проекты и запланированные работы в полном объеме. Вчера я поручил срочно разработать план действий для правительства и местных исполнительных органов, чтобы не допустить снижения темпов роста и притока инвестиций", — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в нынешних условиях развернется активная борьба за инвестиции и для успеха Казахстану необходимо быть в хорошей экономической форме. Важно действовать прагматично, уверенно и адаптироваться к изменениям.

"Кризисы показывают, есть ли у управленцев необходимые деловые качества, и часто создают новые возможности для роста. Это особенно важно для сохранения устойчивости национальной экономики и социальной стабильности в условиях внешних шоков", — заключил Токаев.

Ранее президент Казахстана отметил достижения науки и обозначил ключевые направления для будущего развития.

Еще ранее Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки.