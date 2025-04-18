Глава государства обратил внимание на важность повышения качества образования в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется ещё дефицит мест – в очереди стоят около 3,5 тысячи детей. Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области проведён специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике", - заявил Президент.

В январском ЕНТ этого года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьёзные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тысяч.

До сих пор не решена проблема трёхсменных и аварийных школ.