Отечественная историческая наука должна рассматривать прошлое страны в более широком цивилизационном контексте. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире, масштабнее", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, недостаточно просто исследовать малоизученные темы. Важно позиционировать Казахстан как самостоятельную часть мировой цивилизации, раскрывая уникальность и универсальность опыта народа.

"Быть одним из центров зарождения и развития номадической цивилизации означает не просто помнить свое прошлое, но и во имя общего блага объединять народы и культуры, эпохи и пространства", - отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, что нельзя мифологизировать историю и впадать в архаику. Он призвал систематизировать работу по продвижению историко-культурного наследия, включая научные исследования, реставрацию памятников, археологические раскопки, развитие музейного дела и изучение зарубежных архивов.