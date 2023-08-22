Токаев испробовал древнюю технику изготовления керамических ваз
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий. Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке", - говорится в сообщении.
Главы государств расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.
Чу Дао – древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;
В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.
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