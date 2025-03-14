Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна продолжит активно развивать сферы образования, науки, медицины, спорта и креативной индустрии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Программы "Нацфонд – детям" и "Келешек", бесплатное школьное образование, большое количество грантов на обучение в колледжах и вузах – это лишь часть мер, которые помогают подрастающему поколению встать на ноги", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что инвестиции в человеческий капитал являются ключом к устойчивому развитию страны.

"Инвестиции в людей – самые надежные и правильные вложения государства. Мы продолжим вкладывать значительные средства в образование и науку, медицину, спорт, креативную индустрию. Будем создавать все условия для полноценной самореализации граждан, поскольку в современном мире именно успех и благополучие отдельно взятого человека выступает мерилом подлинной силы государств", - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что обозначенные приоритеты – цифровизация и искусственный интеллект, энергетика, агропромышленный сектор, человеческий капитал – станут основополагающими факторами устойчивого прогресса Казахстана в новом мире.