Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян посетили Международный финансовый центр "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

Высокие гости ознакомились с достижениями финансового центра и особенностями деятельности Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Управляющий Ренат Бектуров презентовал Президенту Казахстана и Наследному принцу Абу-Даби возможности для развития инвестиционного сотрудничества.

На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающие в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ. Так, 7 мая текущего года биржи Nasdaq Dubai и Astana International Exchange (AIX) объявили о запуске прямой связи между их центральными депозитариями. В 2024 году AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX).