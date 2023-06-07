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Токаев и руководитель Shell обсудили перспективы о сотрудничества Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05
122

Токаев и руководитель Shell обсудили перспективы о сотрудничества

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителем компании Shell Уаэлем Сауаном, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализуемых транснациональной компанией проектах в энергетике и нефтехимии. В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании в нефтегазовой отрасли.

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Сегодня, 15:05
122
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