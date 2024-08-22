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Токаев и Рахмон заслушали отчёт о сотрудничестве в развитии электронного правительства

Сегодня, 17:23
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akorda.kz Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон заслушали отчёт о сотрудничестве в развитии электронного правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президентам доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развёрнуты ключевые компоненты систем Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и директор Агентства по инновациям и цифровым технологиям Таджикистана Мирзо Хуршед проинформировали о прохождении комплексного обучения таджикских специалистов и начале работы над сайтами для государственных органов Таджикистана, а также о детальной проработке интеграции переданных IT-решений.

Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между нашими странами.

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