Токаев и Рахмон заслушали отчёт о сотрудничестве в развитии электронного правительства

Президентам доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развёрнуты ключевые компоненты систем Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и директор Агентства по инновациям и цифровым технологиям Таджикистана Мирзо Хуршед проинформировали о прохождении комплексного обучения таджикских специалистов и начале работы над сайтами для государственных органов Таджикистана, а также о детальной проработке интеграции переданных IT-решений.

Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между нашими странами.