Токаев и Путин провели переговоры в узком составе

Президенты Казахстана и России провели переговоры в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.

"Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", – отметил Президент.

Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, Глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям.

"Прямые инвестиции из Российской Федерации, по нашей оценке, превысили 20 млрд долларов. Причем только за последние два года вложено порядка 3,5 млрд долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс. Активно продвигается сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию нашей страны вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран.