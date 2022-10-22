Токаев и Путин поздравили друг друга с 30-летием дипломатических отношений между Казахстан и РФ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях. Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря в ашему огромному личному вкладу как главы российского государства.

Токаев отметил, что Россия – надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны.

"Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", – говорится в поздравлении.

Ранее президент Российской Федерация Владимир Путин также направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву, где отметил, что за прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества.