Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz

Отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества, президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч.

Ранее мы сообщали, что Токаев обозначил задачи перед новыми заместителями главы АНК.