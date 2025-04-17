Токаев и Путин обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера.
Вчера, 23:48
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Вчера, 23:48Вчера, 23:48
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Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz
Отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества, президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч.
Ранее мы сообщали, что Токаев обозначил задачи перед новыми заместителями главы АНК.
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