Токаев и Президент Вьетнама поучаствовали в изготовлении керамических ваз

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий. Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке", - говорится в сообщении.

Главы государств расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.

Чу Дао – древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;

В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.