Токаев и Мирзиёев поздравили друг друга с наступающим праздником Наурыз
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
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Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим весенним праздником Наурыз, пожелав братским народам мира и процветания.
Глава нашего государства отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.
Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также был обсужден график предстоящих встреч.
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