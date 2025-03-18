Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим весенним праздником Наурыз, пожелав братским народам мира и процветания.

Глава нашего государства отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также был обсужден график предстоящих встреч.